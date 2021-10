IGCP pretende emitir até 1,25 mil milhões de euros por leilão até dezembro

O IGCP pretende emitir, no último trimestre de 2021, Obrigações do Tesouro (OT) e Bilhetes do Tesouro (BT) num montante que poderá ir dos mil milhões de euros aos 1,25 mil milhões de euros por leilão, anunciou esta segunda-feira a agência de gestão de tesouraria e dívida pública portuguesa em comunicado.

A agência não descarta alterações ao calendário, alertando que "acompanhará ativamente a evolução das condições de mercado, podendo introduzir ajustamentos às presentes linhas de atuação".

No que toca aos leilões de OT, estes "poderão ser realizados à segunda ou quarta quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão", segundo o IGCP.

O IGCP anunciou também o calendário de BT, de maturidade mais curta, para o último trimestre do ano. A agência realizará a reabertura de uma linha de BT a 6 meses e maturidade a 20 de maio de 2022; e o lançamento de outra linha de BT a 12 meses, com maturidade a 18 de novembro de 2022.

Ambas as operações serão efetuadas a 17 de novembro de 2011 e terão um montante indicativo entre os mil milhões de euros e os 1,25 mil milhões de euros.