Eurodeputados pedem respostas nacionais e europeias para problema do preço da energia

O preço da eletricidade no mercado grossista em Portugal e Espanha atinge, esta quinta-feira, um novo máximo histórico. Na Eslovénia, o chefe do Governo Espanhol, Pedro Sánchez, voltou a pedir uma resposta europeia para o problema do preço da energia.

Mas o presidente do Conselho Europeu empurrou a discussão de fundo sobre a subida dos preços da energia para a cimeira do próximo dia 21 em Bruxelas, na Bélgica.

A subida dos preços ameaça exacerbar a pobreza energética em toda a União Europeia, nomeadamente numa altura em que os cidadãos ainda recuperam da crise da covid-19 e que poderão ter dificuldades em pagar as suas contas de aquecimento neste outono e neste inverno.

Esta foi uma cimeira em que se falou também de alargamento e em que António Costa recebeu um convite de Angela Merkel para viajar até Berlim.

