Jovens portugueses procuram mais o mercado acionista do que os investidores mais velhos

No arranque da Semana Mundial do Investidor (que decorre de 6 a 12 de outubro), a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários divulga (CMVM) os resultados do inquérito feito aos jovens (entre os 18 e os 25 anos). A literacia financeira dos jovens portugueses está num nível ligeiramente mais baixo que o da restante população, mas há uma diferença que se destaca: os jovens procuram mais informação sobre o mercado acionista e preferem investir o seu dinheiro em ações.

Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM, abriu a Semana Mundial do Investidor (SMI) 2021 em Portugal, e deu conta disso mesmo: "Os jovens são mais propensos ao risco. Uma parte considerável detém produtos mais voláteis".

Os números do inquérito mostram que, ainda que 39% dos jovens prefira aplicar os seus produtos financeiros em depósitos, este é um número inferior aos 45% com mais de 25 anos. Pelo contrário, 23% prefere investir em ações, mais que os 16% com mais de 25 anos.

Adicionalmente, no que se respeita à procura de informação, os jovens procuram mais sobre o mercado acionista (18% contra 14%) e legislação (10% face a 7%) que os não jovens.

Os jovens parecem então ter uma maior tolerância ao risco. Além do mais "há uma maior percentagem de jovens a envolver-se em iniciativas de crowdfunding, produtos criptoativos ou produtos mais complexos", disse a presidente da CMVM. Mais uma vez, a grande maioria ainda tem o seu dinheiro investido em depósitos, mas menos que os maiores de 25 anos, aplicando cada vez mais em produtos de maior risco.

Estes jovens têm todos maior nível de escolaridade, mas não mais literacia financeira. Aliás, ao olharmos para os dados divulgados esta quarta-feira, até se observa que os jovens responderam corretamente a menos questões que os maiores de 25 anos (em média, 5,7 questões face a 5,8).

Há mais jovens a querer procurar informação financeira (11% face a 15% dos não jovens) e, quando o fazem, usam, na sua maioria, a internet. Já os não jovens preferem a televisão ou até um gestor de conta.

Tendo em conta estes resultados, Gabriela Figueiredo Dias relembrou a importância de educar para a literacia financeira e de "recuperar a confiança dos investidores jovens", pois "não há mercado sem uma base forte de investidores informados e confiantes dispostos a investir".

Assim, ao longo de toda a semana a SMI terá, além dos eventos e conferências, diversos canais digitais - com vídeos, brochuras e não só - a responder às dúvidas dos jovens que querem ser ou que já são investidores, por forma a educar financeiramente.