BCP e Galp dão gás ao PSI-20

O índice de referência português, PSI-20, começou a sessão desta sexta-feira novamente no "verde" com uma valorização de 0,66%, para 5.569,75 pontos, às 8h25. BCP e Galp estão em destaque com as maiores subidas da manhã, mas a Jerónimo Martins arranca no vermelho.

A maioria dos "grandes" encontram-se a negociar em alta, mas quem dá mais gás à bolsa é o BCP e a Galp. O banco avança 2,17% para 0,1746 euros por ação e a petrolífera 2,08% para 9,918 euros.

No "verde", ainda que com ganhos ligeiros, encontra-se também o grupo EDP, com a EDP a avançar 0,15% para 4,541 euros por ação e a EDP Renováveis 0,1% para 20,92 euros.

No total, 13 das 19 cotadas que compõem o índice estão em terreno positivo. No sentido contrário, no "vermelho", apenas duas: a Pharol (-1,31% para 0,09 euros por ação) e o "peso pesado" Jerónimo Martins (-0,19% para 18,37 euros).

Lisboa tem, assim, uma melhor prestação que a Europa que se encontra "mista". Algumas praças, como a francesa e alemã, encontram-se ligeiramente negativas (menos de 0,1%), tal como o índice de referência europeu, Stoxx 600 (-0,08%). Já as bolsas de Londres, Milão e Madrid estão a negociar ligeiramente em alta (0,04%, 0,11% e 0,09%, respetivamente).