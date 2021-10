Crise energética chega aos EUA. Reservas de gasóleo são as mais baixas em 20 anos

Os Estados Unidos da América (EUA) podem estar a dirigir-se para o inverno com as reservas mais baixas de gasóleo ou óleo para aquecimento em cerca de 20 anos, noticia a "Bloomberg". De momento, o inventário do material que produz gasóleo e óleo para aquecimento é suficiente apenas para pouco mais de 30 dias de procura, de acordo com a Administração de Informação Energética.

Numa altura em que o resto do mundo já estava a ser afetado por uma crise energética, com escassez de combustível e preços elevados, a escassez chega agora aos EUA.

Ainda assim, um analista ouvido pela "Bloomberg" não considera que vá ser tão mau como o que acontece na Europa, mas que "vai ser apertado".

No caso dos EUA deve-se, em parte, ao frio que se fez sentir no Texas em fevereiro que derrubou 18 refinarias, o que corresponde a cerca de 5,5 milhões de barris por dia de capacidade de processamento.

Além do mais, as refinarias estão a fechar nesta altura do ano para manutenção e só deverão voltar ao ativo em novembro ou dezembro. A recuperação pode, assim, começar a chegar no final do ano, sendo esperado o regresso à produção normal em 2022.