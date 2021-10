Tesla muda sede da Califórnia para o Texas

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, disse que a empresa está a preparar-se para mudar a sua sede da Califórnia para o Texas, onde existe uma zona para produção de baterias, além da fábrica que já aí tem, informa a agência de notícias Reuters.

A Tesla já não é a primeira empresa a mudar-se para o Texas, também a Toyota, Oracle e HP já o fizeram. Embora Silicon Valley seja conhecido por albergar as grandes empresas de tecnologia, o Texas é conhecido pela mão de obra mais em conta e pela regulamentação menos rigorosa, explica a agência de notícias.

"Estou animado em anunciar que vamos mudar a nossa sede para Austin, Texas", disse Musk na reunião anual da empresa, realizada na fábrica de automóveis do Texas. O que não significa que deixe a Califórnia, segundo o bilionário, é apenas uma mudança de sede, sendo que vai manter as fábricas quer na Califórnia quer no Nevada.

Já antes o líder da fabricante de automóveis elétricos tinha ameaçado mudar a sede para o Texas, na altura em que a fábrica da Califórnia fechou por causa das restrições impostas com a Covid-19.