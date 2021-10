António Costa em Viana do Castelo para inaugurar obra de multinacional

António Costa esteve esta segunda-feira em Viana do Castelo para inaugurar as obras de construção da nova fábrica da BorgWarner, que vai gerar 300 postos de trabalho.

A nova unidade, a terceira da multinacional norte-americana no Alto Minho, resulta de um investimento de 25 milhões de euros.

Para o primeiro-ministro, a nova fábrica "é um investimento que tem os olhos postos no futuro".

"Vejo este investimento como mais um bom sinal como podermos estar na liderança no processo de mutação civilizacional que o combate às alterações climáticas vai implicar. Não estamos à espera que acabem os motores a combustão estamos, felizmente, a acolher as empresas que estão a investir nos motores do futuro e que assegurarão um novo futuro à indústria automóvel, setor, que frisou "tem peso muito relevante na economia portuguesa", disse.