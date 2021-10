Exportações crescem 17% em agosto e importações sobem 22%

As exportações e importações aumentaram em agosto deste ano face ao mês homólogo e registaram valores acima do mês de agosto de 2019, o último mês comparável pré-pandemia, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta segunda-feira, sinalizando a recuperação do consumo doméstico e internacional depois dos meses mais duros da pandemia.

O défice da balança comercial cifrou-se nos 1,75 mil milhões de euros, tendo sofrido um agravamento de 479 milhões de euros face a agosto de 2020. Face ao mês de agosto de 2019, este aumentou 131 milhões de euros. Sem a componente dos combustíveis, o défice atingiu 1,24 mil milhões de euros.

Em agosto deste ano, as exportações subiram 16,6% face ao mês homólogo e 14,1% face a agosto de 2019. Já as importações cresceram 21,9% face a agosto do ano passado e 12,3% face a agosto de 2019.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, e face ao período homólogo, as exportações e as importações aumentaram 12,8% e 16%, respetivamente, segundo o INE. Em comparação com agosto de 2019, registaram-se acréscimos de 11,5% nas exportações e de 7,6% nas importações.

Já entre janeiro e agosto deste ano, face a 2019, as exportações cresceram 4,1% e as importações recuaram 2,8%.