Portuguesa YData capta 2,7 milhões de dólares para recrutamento e internacionalização

A YData, startup portuguesa que criou uma plataforma de preparação de dados que acelera o desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial (IA), anunciou, esta segunda-feira, em comunicado, que angariou 2,7 milhões de dólares (cerca de 2,3 milhões de euros) numa ronda de financiamento seed (financiamento destinado a projetos em fase inicial).

O financiamento foi liderado pelo fundo norte-americano Flying Fish Partners que é especializado em IA e gerido por ex-diretores de IA da Microsoft e da Amazon, segundo indicam na nota. Frank Chang, sócio gestor da Flying Fish Partners, indica, citado na nota, que na Microsoft, a principal dificuldade ao construir sistemas de IA eram os dados e que a YData veio resolver esse problema. "A nossa experiência com esta dificuldade aliada à equipa da YData são as principais razões para a Flying Fish ter investido."

Envolvidas no processo estiveram as sociedades de capital de risco portuguesas Faber e EDP Ventures, mas também estiveram envolvidos alguns business angels (investidores privados que realizam investimentos em oportunidades recentes ou pequenas).

A startup em causa já tinha levantando, em março de 2020, 500 mil euros num investimento pré-seed liderado pela Faber e participado pela EDP Ventures.

Além da YData, a Faber investe em empresas como a Zaask, a Unbabel ou a Chic by Choice. A EDP Ventures tem, entre os seus investimentos, várias empresas mais relacionadas com a energia como a Clarke, Delfos, Enging, entre outras, mas também empresas de segurança tecnológica e outras áreas.

A YData diz, na nota, que a sua tecnologia permite a "melhoria de deteção de fraudes e anomalias, a simulação de cenários de pricing ou redes, a melhoria de modelação de risco de crédito, a partilha e monetização de dados, entre outros".

E já tem alguns clientes de renome como a EDP, Telefónica, Verbund ou Wells Fargo e, segundo disse ao Expresso Gonçalo Martins Ribeiro, co-fundador e presidente executivo da empresa, estão a trabalhar com "algumas das maiores empresas da Europa bem como a iniciar projetos com alguns dos maiores bancos americanos", mas mais nomes não foram revelados.

Com o investimento captado, a startup "pretende acelerar a sua estratégia de expansão global, com enfoque na internacionalização para os Estados Unidos e crescimento neste mercado", mas mantendo, ainda assim, operações em Portugal. Além dos Estados Unidos, "Reino Unido e Alemanha são os grandes mercados alvo", revelou ainda o co-fundador.

A equipa conta com 15 elementos, dois dos quais no Brasil, e, de acordo com o responsável, pretendem aumentar para 20 pessoas até ao final de 2021 e duplicar (chegar aos 30) no próximo ano. Neste momento as áreas onde precisam de mais pessoas é na ciência de dados, engenharia, produto e marketing.