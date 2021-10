Apple reduz produção de iPhones13 devido à falta de chips semicondutores

A Apple anunciou que vai reduzir em, pelo menos, 10 milhões de unidades a produção de iPhone13 prevista até ao final do ano. Na origem desta decisão está a falta de chips semicondutores a nível mundial, que também tem atingido fortemente o setor automóvel.

Segundo avança a Bloomberg, a empresa norte-americana tinha inicialmente previsto produzir, até ao final do ano, 90 milhões de unidades do novo modelo de iPhone, mas viu-se obrigar a reduzir esta estimativa para 80 milhões. Os fornecedores não estão a conseguir entregar a quantidade suficiente de chips para chegar à meta proposta.

Pouco depois de ter sido anunciada a redução na produção do iPhone13, a Apple registou uma queda de 1,3% na bolsa, enquanto ambas as empresas fornecedoras – a Texas Instruments e a Broadcom – caíram cerca de 1%.

Em julho, o gigante tecnológico admitiu que iria registar uma descida no crescimento da receita relativa a 2021, devido, precisamente, à falta de chips. A crise no setor, causada pela pandemia de covid-19, começou por atingir a produção de Macs e de iPads, tendo chegado agora aos iPhones. A Texas Instruments alerta que esta situação de escassez deverá manter-se até ao final do ano.

A falta dos chips semicodutores tem vindo a atingir diversos setores económicos, com destaque para a produção automóvel. Em Portugal, a Autoeuropa teve de interromper atividade por várias vezes.