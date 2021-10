Católica projeta crescimento de 2,9% da economia portuguesa no terceiro trimestre

A economia portuguesa deverá estar a operar a cerca de 95,6% do nível do quarto trimestre de 2019, o último sem efeitos da pandemia e dos confinamentos, indicam as estimativas do NECEP - Católica Lisbon Forecasting Lab. No terceiro trimestre deste ano, a economia portuguesa deverá ter crescido 1,5% em cadeia e 2,9% em termos homólogos.

O cenário central de crescimento do PIB em 2021 é agora de 3,7%, uma revisão em alta de 0,2 pontos percentuais, explicada pela melhoria recente dos serviços e exportações. O crescimento este ano poderá oscilar entre 3,2% e 4,2% em função da intensidade das limitações à atividade económica e da dimensão do apoio orçamental às empresas e famílias mais afetadas pela crise, justifica a mesma entidade.

Já em relação a 2022, é esperado um crescimento de 4,3% que permitiria um nível de atividade equivalente a 99% de 2019. Eventuais medidas de consolidação orçamental em 2023, com o objetivo de reduzir a dívida pública, deverão determinar um abrandamento do crescimento para cerca de 2%.

Inflação e desemprego caem

O NECEP espera uma inflação de 1% já este ano e de 1.3% em 2022. O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quarta-feira que a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 1,5% em setembro de 2021, valor idêntico ao registado em agosto.

O desemprego poderá ficar abaixo dos 7% em 2021, com um cenário central de 6,7%, evoluindo depois para 6,2% no próximo ano. “Em todo o caso, poderão ocorrer aumentos temporários no desemprego, relacionados com o ajustamento do mercado de trabalho após a forte intervenção pública a que foi sujeito”, ressalva a mesma entidade, na nota dirigida à imprensa.