Comissão Europeia avança com propostas para aliviar as contas da luz das famílias e empresas

A Comissão Europeia, face à subida dos preços da energia, avançou com propostas para aliviar as contas da luz das famílias e empresas, como a baixa de impostos. Medidas que dependem sobretudo dos Governos.

Bruxelas não avança para já com medidas europeias, mas compromete-se a explorar a possibilidade da compra conjunta de gás, tal como aconteceu com as vacinas.

"Comprometemo-nos a explorar os possíveis benefícios da compra conjunta de reservas de gás, para juntar esforços e criar reservas estratégicas", explica Kadri Simson, comissária europeia.

Bruxelas não aborda a possibilidade de limitar os preços máximos. Mas reforça que a subida dos preços da energia não é consequência da nova política climática europeia, mas da subida do preço e dependência dos combustíveis fósseis, apelando a um maior investimento em fontes renováveis.

