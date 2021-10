Conselho de administração do FMI diz que mantém a confiança em Kristalina Georgieva

A administração do Fundo Monetário Internacional colocou um ponto final na polémica que envolve a diretora da instituição. Kristalina Georgieva foi acusada por uma sociedade de advogados de favorecer a posição da China em duas edições do relatório "Doing Business", que classifica os países de acordo com a facilidade em fazer negócios, no período em que chefiava o Banco Mundial.

Apesar das suspeitas, a economista búlgara mantém as rédeas do FMI numa liderança que é descrita pela administração como de "total confiança".

Georgieva assumiu a direção do Fundo a 1 de outubro de 2019 para substituir Christine Lagarde, que foi nomeada para o Banco Central Europeu.