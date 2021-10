Ikea. Vêm aí mais problemas de fornecimento em 2022

Se é cliente do Ikea, é possível que o móvel ou elemento de decoração que procura esteja em ruptura de stock em 2022. Os problemas de produção irão prolongar-se durante meados do próximo ano devido a dificuldades no acesso a matérias-primas, avisa o presidente executivo da Inter Ikea, Jon Abrahamsson Ringda, em entrevista ao "Financial Times" publicada esta sexta-feira.

Em entrevista ao jornal britânico, o presidente executivo da empresa dona da marca Ikea disse que esta dificuldade no acesso a materiais "vai continuar pela maior parte, se não na totalidade" do ano que termina em agosto.

Apesar de estas dificuldades se prolongarem além do previsto, a empresa -- que viu as vendas em Portugal aumentarem 5% para os 462 milhões de euros no último ano fiscal - irá continuar com o seu processo de transformação rumo a lojas mais pequenas nos centros das cidades e com uma grande aposta no comércio eletrónico.

A gigante sueca do mobiliário está também a apostar na tecnologia, sublinha o jornal, tendo adquirido empresas de realidade virtual para decoração de casas. Tudo sem deixar de lado exigências do mundo físico, ao adquirir também empresas de montagem de móveis.