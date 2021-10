"Os combustíveis estão caríssimos": vários setores revoltado com o aumento do preço

O aumento do preço dos combustíveis afeta pequenas e grandes empresas, mas também instituições como os bombeiros, e, de todos os setores, ouvem-se apelos à intervenção do Estado para apoiar quem está a sentir o impacto do agravamento da despesa com os combustíveis.

Fica cada vez mais caro colocar nas estradas, nacionais e internacionais, as viaturas das empresas de transportes.

No final deste ano, a TJA estima que a despesa em combustível vai ser superior à do ano passado em quase 5 milhões de euros.

"Em termos médios, a empresa está a gastar mais 360 mil euros mensais, só em combustível, para percorrer o mesmo número de quilómetros que percorria o ano passado", refere o diretor executivo da empresa, Leandro Esteves.

A TJA, empresa com maior fluxo no país, pede ao Governo que pondere a reatribuição de benefícios fiscais ao setor.

"Aquilo a que nós temos assistido é um contínuo e progressivo esquecer que se tem refletido na eliminação dos benefícios fiscais que estavam associados a estas empresas de transporte, nomeadamente, o Governo acabou com a redução de 50% do IUC, que era o benefício fiscal que estava atribuído às empresas de transporte", continua.

Bombeiros também são afetados

Numa corporação de bombeiros com 15 ambulâncias, desde o início do ano que aumentou cerca de 30% a despesa com combustíveis.

A Federação de Bombeiros de Viseu quer que o Estado reveja o preço por quilómetro que paga aos bombeiros, pelo transporte de doentes, um valor que não é atualizado desde 2012.

"Estamos aqui a chegar a um ponto em que pomos em causa a sustentabilidade de associações e, consequentemente, dos corpos de bombeiros e, consequentemente, do socorro. É um problema que deve preocupar todos", alerta Guilherme Almeida, da Federação de Bombeiros de Viseu.

A pão e água

Também outros setores estão a ser afetados pelo preço dos combustíveis e são obrigados a procurar alternativas.

"Os combustíveis estão caríssimos. Nós, neste momento, com três carrinhas, com os preços como estão, era incomportável", diz Catarina Branco, distribuidora de pão.

"Com este valor, pago as prestações das três carrinhas, pago a luz. Fica uma média de 300 euros mensais", refere Fernando Afonso, também distribuidor de pão.

O casal não tem dúvidas de que ficou a ganhar com o investimento, uma alternativa para escapar à subida constante do preço dos combustíveis.

