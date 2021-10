Os trabalhadores da Saint-Gobain Sekurit não aceitam as condições do despedimento coletivo de 130 pessoas. Em mais um protesto criticam as indemnizações e dizem que não querem ficar no desemprego.

A negociação dos termos do despedimento coletivo da Saint-Gobain de Santa Iria da Azoia, Loures, terminou a 28 setembro sem acordo entre as partes e os trabalhadores, que viram a sua compensação majorada e alguns benefícios sociais prorrogados, prometeram continuar a lutar.

Dessa negociação resultou que a empresa vai duplicar o valor das indemnizações relativamente ao que é obrigatório por lei e vai manter alguns benefícios ao longo do próximo ano, nomeadamente seguros de saúde e de vida.

Dos 130 trabalhadores da fábrica, 6 vão ser recolocados num armazém da Saint-Gobain em Palmela e os restantes já receberam as cartas de aviso prévio de despedimento e, tendo em conta os prazos legais em função da antiguidade, vão perder o vínculo laboral em novembro e dezembro.

A empresa tinha contratado os serviços de uma consultora para ajudar a encontrar novos empregos para os trabalhadores a despedir e comprometeu-se a manter esse apoio até ao inicio do próximo ano.

Em Portugal, o Grupo Saint-Gobain emprega cerca de 800 trabalhadores distribuídos por 11 empresas e oito fábricas e totaliza um volume de faturação correspondente a 180 milhões de euros.

A decisão de encerramento da atividade produtiva da empresa e o consequente despedimento coletivo dos 130 trabalhadores foi anunciada no dia 24 de agosto.

O diretor da Saint-Gobain em Loures disse que o encerramento da fábrica se deve à quebra do mercado e que não existe risco de a situação alastrar às restantes empresas do grupo em Portugal.