Subida do preço dos combustíveis praticamente anula descida anunciada pelo Governo

O preço do gasóleo e da gasolina vai subir 1,5 cêntimos a partir desta segunda-feira, o que praticamente anula a descida do imposto anunciada pelo Governo. Há quem tenha aproveitado o domingo para abastecer antes de mais uma subida.

Este foi um domingo com movimento acima do normal em muitos postos de abastecimento do país.

Esta segunda-feira o preço dos combustíveis vai subir pela 35.ª vez este ano. A subida, de 1,5 cêntimos, anula o impacto da descida do ISP anunciado pelo Governo e que vai vigorar até ao último dia do ano.

Os aumentos são atribuídos sobretudo à retoma económica, que fez subir o preço da matéria prima.

No início da pandemia, em abril do ano passado, o barril de petróleo chegou a mínimos de 21 dólares. A partir daí foi sempre subindo, mas a um ritmo lento, à medida que o mundo se recompunha do efeito dos sucessivos confinamentos.

Começou a acelerar com a abertura das economias e na sexta-feira já ultrapassava os 84 dólares.

Este mês, Portugal tinha a sétima gasolina mais cara da União Europeia. No gasóleo, num mês, Portugal passou de sexto para nono lugar.

► VEJA MAIS: