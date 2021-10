Banco de Portugal manda auditar Banco do Fomento

O Banco de Portugal exigiu uma auditoria especial ao Banco de Fomento, que deve olhar para o controlo interno e o risco de crédito, de acordo com o anúncio que foi publicado esta segunda-feira, 18 de outubro, em Diário da República.

No anúncio, é assumido que se trata de uma auditoria especial no âmbito do artigo do regime legal da banca (RGICSF) que indica que “o Banco de Portugal pode exigir a realização de auditorias especiais por entidade independente, por si designada, a expensas da instituição auditada”.

Não é indicado qual o âmbito do processo, sendo que é dito que “tem por objeto a aquisição de serviços de auditoria de controlo interno e de risco de crédito”. O Estado admite pagar até 350 mil euros por este trabalho, sendo que o concurso é agora lançado (a auditora será escolhida 50% pela sua experiência profissional e pela dimensão da equipa e em 50% pelo preço).

Já o Eco revela que a auditoria – que deverá durar 6 meses – debruça-se sobre os processos de atribuição das linhas covid-19, que foram lançadas no ano passado, bem como a elegibilidade para este financiamento bancário concedido para limitar os efeitos da pandemia de covid-19.

A entidade bancária liderada por Beatriz Freitas concentrou a concessão das garantias bancárias às linhas de crédito que cada banco deu, com base em critérios definidos pelo Governo. O Banco de Fomento resultou da fusão da PME Investimentos, IFD e SPGM, tendo sido constituído formalmente em novembro de 2020, pelo que, sendo relacionados com a covid, haverá factos anteriores a esta operação.

Até ao momento, não foram divulgadas as contas de 2020 da instituição - que nem tem presidente do conselho de administração já que o nome escolhido pelo Governo, Vítor Fernandes, acabou por não tomar posse por ter surgido (sem qualquer acusação) no processo judicial Cartão Vermelho (de que Luís Filipe Vieira é o principal visado).

O Expresso aguarda respostas do Banco de Portugal e do Banco de Fomento.