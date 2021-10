Portugueses atravessam fronteira e para poupar no combustível

Com a subida do preço dos combustíveis, mais portugueses atravessam a fronteira para ir abastecer o carro a Espanha. Na zona de Ayamonte, há postos em que já se atendem mais de portugueses do que de espanhóis.

A diferença para Portugal varia entre os 27 e os 36 cêntimos por litro. Num tanque representa entre 12 a 15 euros de poupança. Os portugueses que atravessam a fronteira dizem não se importar com os quilómetros que têm de fazer.

Ainda assim, desde o início do ano que Espanha aumentou o preço dos combustíveis entre 26 a 30%, o que representa cerca de 10 euros quando se atesta o tanque, comparando com dezembro de 2020. O valor atual é o mais alto desde 2013 e poderá aumentar mais.

O Governo espanhol apresentou, este verão, um plano para a acelerar a descarbonização que inclui o aumento dos impostos nos combustíveis fósseis. Se a medida avançar, deixa de haver uma diferença significativa de preços do outro lado da fronteira.

► VEJA MAIS: