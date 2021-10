Governo avança que está a trabalhar para reduzir o preço do gás para as empresas

Pedro Siza Vieira garante que o Governo está a trabalhar para reduzir o preço do gás para as empresas industriais. No entanto, o ministro da Economia reconhece que se tratar de um objetivo difícil.

"Nós estamos também a assistir a um crescimento do preço do gás natural, que também é utilizado por muitas empresas nos seus projetos industriais. Temos razões para supor que esta subida do preço do gás é relativamente pontual, mas também queria dizer que estamos a trabalhar com as empresas consumidoras de gás natural no sentido de avaliarmos qual a melhor forma de podermos estruturalmente conseguir criar uma economia mais resistente a estas volatilidades”, afirma o ministro.