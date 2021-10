Portugal entra no “Top 25” das marcas nacionais mais fortes do mundo

Portugal entrou no "top 25" das marcas nacionais mais fortes, segundo o relatório "Brand Finance Nation Brands 2021". Portugal encontra-se agora na 25ª posição, subindo cinco lugares face ao resultado do ano passado.

Portugal pontuou 70,6 em 100 no índice de força da marca, mais 3,7 pontos em relação ao relatório de 2020 da consultora Brand Finance. O país situa-se bem acima da "vizinha" Espanha, que ocupa o 34º lugar (66,2 pontos) com uma queda de nove posições face ao ano passado.

O "pódio" é liderado pela Suíça, com 83,3 pontos. Segundo o relatório, a pontuação no índice em análise da Suíça manteve-se estável, enquanto os países vizinhos foram atingidos. Foi isso que aconteceu à Alemanha, que perdeu o primeiro lugar e caiu para a 5ª posição com 82,6 pontos.

A nível de força da marca o "top 10", além da Suíça e da Alemanha, é composto pelo Canadá, Países Baixos, Singapura, Austrália, Dinamarca, Noruega, Suécia e Nova Zelândia.

Por outro lado, o Reino Unido, os Estados Unidos, o Japão e a França caíram todos do "top 10". O Reino Unido caiu do 2º para o 14º lugar, a França de 9º para o 16º lugar, os Estados Unidos de 4º para 17º e o Japão de 7º para 15º. Todos estes países foram afetados pela perceção de como lidaram com a pandemia de Covid-19, indica o relatório.

O relatório "Brand Finance Nation" determina a força relativa das marcas nacionais, avaliando o investimento feito, o valor da marca e o seu desempenho, e recorrendo a resultados do "Global Soft Power Index", construído a partir de inquéritos junto de 75 mil pessoas em mais de 100 países.

"Com as economias baseadas no turismo a serem particularmente atingidas, a pandemia da Covid-19 sublinhou a necessidade de diversificar as economias. O apoio do Governo ao desenvolvimento do setor das startups em Portugal é um verdadeiro sinal do seu compromisso com essa diversificação, e com a pandemia a também acelerar a transição digital provou ser uma decisão astuta", comentou o presidente da Brand Finance, David Haigh, em comunicado.

Portugal é a 39.ª marca nacional mais valiosa

Relativamente ao valor, a marca Portugal também melhorou a sua posição. "Após um aumento de 16% para 230 mil milhões de dólares [198,3 mil milhões de euros] - mais 15 mil milhões de dólares [12,9 mil milhões de euros] do que a sua avaliação pré-Covid - Portugal entrou nas 40 marcas nacionais mais valiosas, saltando quatro lugares de 43º em 2020 para 39º este ano", refere a Brand Finance.

Se na "força" o Reino Unido, Estados Unidos, Japão e França caíram do "top 10", o mesmo não aconteceu com o valor. Os Estados Unidos continuam a ocupar o primeiro lugar, o Japão o terceiro, o Reino Unido o quinto e a França o sexto.

Além destes, o "top 10" de marcas nacionais mais valiosas é composto pela China, Alemanha, Índia, Canadá, Itália e Coreia do Sul.

Apesar da incerteza que ainda permanece quanto à pandemia de covid-19, já há sinais de recuperação. Segundo o relatório, "as 100 marcas nacionais mais valiosas do mundo registaram um aumento de 7% no valor da marca face a 2020". Porém, o valor continua 7% abaixo dos níveis de 2019.