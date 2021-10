Retorno de regras de disciplina orçamental divide países europeus

A Comissão Europeia realçou, esta terça-feira, a discussão sobre a revisão das regras de disciplina orçamental. A dívida pública aumentou com a pandemia e os países terão de decidir se mexem ou não nas regras para reduzi-la. Para já, ainda não há consensos.

Bruxelas quer dar um novo pontapé de saída no debate que parou por causa da pandemia. Agora, regressa com um problemas acrescido: uma dívida pública ainda maior por causa da resposta à covid-19.

Fontes ouvidas pela SIC mantêm as expectativas baixas, não esperando mudanças radicais nas regras de disciplina orçamental que vão voltar em 2023.

Apesar do tema não reunir consenso, há já opções em cima da mesa. Por exemplo, manter o investimento público no clima e no digital, fora do esforço de ajustamento; ou optar por um caminho de redução da dívida, mais suave do que o imposto pelas regras.