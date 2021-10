Nestlé espera um crescimento das vendas de até 7% este ano

A Nestlé aumentou a sua perspetiva de vendas, esperando agora um crescimento de 6 a 7% para este ano. A nova perspetiva segue a recuperação nas vendas do retalho e o forte crescimento do comércio online no terceiro trimestre, de acordo com os resultados divulgados esta quarta-feira.

As vendas aumentaram 7,6% nos primeiros nove meses do ano, superando uma previsão de aumento de 6,6%. Isto levou a dona de marcas de chocolate, café, alimentos infantis, entre outros, a aumentar a sua perspetiva de crescimento depois de previamente já a ter fixado entre os 5% e os 6%.

A Nestlé espera que "a margem de lucro operacional comercial seja cerca de 17,5%, refletindo os atrasos iniciais entre a inflação dos custos de produção e os preços", mas mantém inalteradas as suas perspetivas de "melhoria moderada contínua da margem" a médio prazo.

A categoria que mais contribuiu para o crescimento da marca foi o café, alimentado por um forte impulso das três principais marcas Nescafé, Nespresso e Starbucks.

Se olharmos para o tipo de venda, o retalho recuperou, mas as vendas online destacam-se com um crescimento de 17,2% representando já mais de 14% das vendas totais da marca.

A nível regional, a zona com maior crescimento foi a América, em especial a América Latina.