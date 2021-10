Empresas de trabalhadores precários vão ser impedidas de celebrar contratos públicos

As empresas com trabalhadores precários vão ser impedidas de celebrar contratos com o Estado. Esta é uma das 70 medidas da Agenda para o Trabalho Digno, que começou a ser desenhada há mais de um ano e que hoje vai ser aprovada no Conselho de Ministros.

A ministra do Trabalho diz que esta é uma forma de dar o exemplo. A medida é destacada por Ana Mendes Godinho ao Jornal de Notícias por entender que é uma arma poderosa no combate à precariedade.

"É uma medida muito poderosa, mas que também mostra este compromisso total de combate à precariedade também pela forma como o Estado seleciona as entidades com quem contrata", disse.

As empresas ficam assim impedidas de celebrar contratos públicos sempre que a duração seja superior a um ano.

Entre as 70 medidas estão os novos limites aos contratos temporários que passam a ter apenas quatro renovações em vez das atuais seis.

