Líderes europeus discutem subida dos preços da energia

Os líderes europeus discutiram, esta quinta-feira, a subida dos preços da energia, num debate que não foi centrado nos preços do gasóleo e gasolina, mas na subida dos custos da eletricidade, não existindo para já acordo para se avançar com soluções europeias conjuntas, e cada país terá de continuar a tomar medidas nacionais.

A compra conjunta de gás, muito defendida por Espanha, não será já realizada, nem reúne consenso.

"O Governo de Espanha gostaria de ir mais longe, mas os passos na União Europeia e em Bruxelas são dados a um ritmo menos intenso", refere o Chefe do Governo de Espanha, Pedro Sánchez.

Mais do que no gasóleo e gasolina, é na eletricidade que está centrada a discussão dos líderes europeus.

Há semanas que o chefe do Governo espanhol pede medidas europeias para o problema da subida do preço do gás e da luz no país, mas os 27 dividem-se, com a Alemanha a não ver necessidade de se avançar com medidas conjuntas.

Angela Merkel acredita que os preços da energia vão estabilizar na primavera.

"A questão agora é o que leva a preços de energia tão elevados. A Comissão comunicou isto muito bem e será também a base para as nossas discussões. Penso que devemos reagir de forma razoável. Pelo menos, é isso que faremos na Alemanha, não para eliminar completamente o mercado. Em vez disso, devemos assegurar mais mercado", diz a chanceler alemã.

Terão de ser os Governos a apoiar as famílias vulneráveis e a travar a subida da fatura da luz, por exemplo, através da redução de impostos, fórmula defendida por Paulo Rangel, que pede uma nova mexida no imposto sobre os combustíveis.

"O Governo português tem nas suas mãos vários instrumentos para moderar os preços da energia e não está a querer usá-los. E já está autorizado pela Comissão a usá-los. Para se poder mexer na fiscalidade, nomeadamente no ISP, não estou a dizer para sempre. Estou a dizer transitoriamente até à crise dos combustíveis passarem", atira o eurodeputado e candidato a número um do PSD.

António Costa não quis falar à entrada para a cimeira de líderes, onde Portugal deverá também insistir na necessidade das ligações energéticas entre França e a Península Ibérica.

