PSI-20 cai arrastado pelo BCP. Europa também amanhece no vermelho

O PSI-20 arrancou a penúltima sessão da semana com uma queda de 0,46% para os 5735,49 pontos, à semelhança do resto da Europa, onde o desempenho das principais praças era negativo na abertura.

Esta quinta-feira, o Stoxx 600 começou a negociar em baixa de 0,25%, à medida que diversos sinais em todo o mundo - como o início do fim dos estímulos da Fed, as sugestões da necessidade de uma consolidação orçamental na Europa e os problemas no setor imobiliário chinês - sugerem um abrandamento da recuperação económica pós-covid-19.

O BCP arrastava Lisboa para as perdas, liderando as desvalorizações numa manhã em que apenas quatro cotadas negociavam no verde. O único banco do índice perdia 1,38% para os 0,1568 euros há momentos.

Na energia quem mais recuava era a Galp, depreciando 0,92% para os 9,90 euros. A EDP caía 0,55% para os 4,867 euros e a EDP Renováveis perdia 0,17% para os 22,98 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins trocava de mãos nos 19 euros, em baixa de 0,55%, ao passo que a Sonae desvalorizava 0,05% para os 0,962 euros.