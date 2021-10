PayPal quer comprar Pinterest em negócio de 45 mil milhões de dólares

O PayPal quer comprar o Pinterest, noticiou na quarta-feira a Bloomberg, num negócio que visa aumentar as funcionalidades da plataforma de pagamentos. Segundo a agência, o valor da proposta será de 45 mil milhões de dólares (38,7 mil milhões de euros ao câmbio atual).

O objetivo da plataforma de pagamentos norte-americana é tornar-se numa "super-aplicação", à semelhança da Alipay e do WeChat da China, que englobe serviços de pagamentos, compras, e aquisição de ações, entre outros serviços.

A PayPal já adquirira no ano passado, por 4 mil milhões de dólares (3,4 mil milhões de euros) a Honey Science Corp., empresa criadora de uma aplicação de comparação de preços, e a Paidy, uma empresa japonesa de pagamentos diferidos por 2,7 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros.

As notícias fizeram o preço das ações do Pinterest disparar 12,8% no fecho da sessão de quarta-feira, alcançando uma capitalização de mercado de 40,4 mil milhões de dólares (34,7 mil milhões de euros).