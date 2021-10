Dois imóveis na Madeira comprados com criptomoeda

A Prometheus Internacional, promotora imobiliária a operar no arquipélago da Madeira, anunciou a venda de dois imóveis, ainda em construção, que foram pagos em criptomoeda, num transação de 4,1 milhões de euros que teve lugar em agosto, segundo comunicado da empresa.

As propriedades em questão fazem parte dos projectos "Aurora", na Calheta, e "Saudade", na Ponta do Sol, em desenvolvimento, e foram pagas com Cardano, uma criptomoeda sem curso legal no nosso país, como todas as outras criptomoedas.

Sobre isto, a promotora esclarece que "desenvolveu novos protocolos que permitem a integração desta nova área de mercado nos seus requisitos internos “Know Your Costumer” para concluir a transação em euros antes do registo e torná-la assim compatível com as leis europeias", diz, acrescentando que "a equipa jurídica da Prometheus garantirá que as transferências e os registos de propriedade estejam em conformidade com toda a legislação aplicável, até que os governos adotem a tecnologia blockchain nos seus processos". Algo que ainda pode estar distante.