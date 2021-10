Galp assegura financiamento de 732 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai financiar a Galp num montante que vai até aos 732 milhões de euros, e que a petrolífera vai aplicar em três projetos relacionados com o clima e a coesão social.

O BEI e a Galp assinaram um financiamento inicial de 406,5 milhões de euros, que poderá ir até aos 731,5 milhões tendo em conta os 325 milhões de euros que também já estão aprovados, embora destinados a uma fase posterior.

Os três acordos de financiamento que foram assinados destinam-se à a projetos de energia solar e à implantação de estações de carregamento de veículos elétricos (VE) em toda a Península Ibérica.

O maior acordo, no montante máximo de 325 milhões euros, consiste num empréstimo de energia verde, com o objetivo de financiar a construção de cerca de 2 gigawatts (GW) de projetos de energia solar em Espanha, as quais estão a ser desenvolvidas pela Galp e cuja construção deverá começar nos próximos três anos, incluindo a infra-estrutura auxiliar de interligação à rede.

Um montante adicional de 325 milhões de euros poderá também ser assinado numa fase posterior, o que significa que o financiamento global do BEI para este projeto poderá ascender a 650 milhões de euros.

Mas também há 40 milhões para o solar em Portugal. Em resultado do segundo acordo, o BEi vai conceder este montante para a construção e exploração de quatro unidades de energia solar fotovoltaicas interligadas com uma capacidade total de 144 MW no Algarve, no município de Alcoutim. A energia produzida será equivalente ao consumo anual de energia de 72.800 lares.

Outros 41,5 milhões de euros destinam-se a apoiar a implantação de uma rede de carregamento para veículos elétricos distribuída por Espanha e Portugal, já que a UE quere implementar um milhão de estações de carregamento e reabastecimento nas estradas europeias até 2025.

Estes investimentos inserem-se na ambição do BEI de apoiar a meta da União Europeia de se tornar neutra em emissões poluentes até 2050. A Galp também pretende ser uma empresa de emissões zero até meio do século. O projeto prevê a implantação de 5.500 pontos de carregamento até 2025, "55% dos quais serão localizados em regiões menos desenvolvidas e de coesão de transição em toda a Península Ibérica", lê-se no comunicado enviado às redações.