PSI-20 abre a negociar na “linha de água”

O PSI-20 começou a sessão desta sexta-feira na "linha de água", com oscilações entre o terreno positivo e negativo. Às 8h30 desta manhã encontrava-se a valorizar 0,1% para 5.737,29 pontos.

Das 19 cotadas que compõem o índice de referência português, apenas quatro se encontram no "verde". Entre elas, as "gigantes" Jerónimo Martins, EDP e Galp. A retalhista avança 0,23%, para 19,22 euros por ação, a energética ganha 0,16%, para 4,86 euros, e a petrolífera avança 0,12%, para 9,814 euros.

Em sentido contrário, a negociar em baixa, estão oito cotadas, nomeadamente dois "grandes": a EDP Renováveis (-0,43% para 23,32 euros por ação) e o BCP (-0,06% para 0,1556 euros).

As restantes cotadas encontram-se sem alteração face ao fecho de quinta-feira.

Lisboa tem, assim, uma pior prestação que a Europa, à exceção de Madrid que se encontra no "vermelho". Todas as principais praças estão em terreno positivo na abertura, ainda que com ligeiros ganhos. É o caso do Stoxx 600, índice de referência europeu, que avança cerca de 0,27%.