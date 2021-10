Portugal tem de acelerar transição energética, diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, diz que Portugal tem de acelerar o caminho para a transição energética, no final da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

No final da reunião, o líder do Governo referiu que a União Europeia está a planear utilizar um mecanismo para os combustíveis semelhante ao que usou para a compra de vacinas contra a covid-19.

"Há vantagens em podermos reproduzir, nos combustíveis, o mecanismo de compra conjunta que tão bons resultados deu com as vacinas" , refere.

O primeiro-ministro considera "adequado tomar medidas de caráter excecional, transitório, que não são, propriamente, um incentivo ao consumo de gasolina e gasóleo, mas um amortecedor do aumento exponencial que a gasolina e o gasóleo estão a ter na vida dos consumidores".

"O esforço do combate às alterações climáticas e de mudança do paradigma energético tem de ser acompanhado, por um lado, de mobilização da sociedade, e, por outro lado, é absolutamente essencial que não haja, no conjunto dos cidadãos, uma postura negativa sobre este processo de transição energética", termina.