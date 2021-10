Preço dos combustíveis: ministro do Ambiente defende desconto temporário 

O ministro do Ambiente diz que há vários indicadores que a crise energética vai passar e que, por isso, o desconto nos combustíveis deve ser temporário.

"A crise energética vai passar, a crise climática vai continuar. "

João Pedro Matos Fernandes garante que a devolução feita a partir da plataforma IVAucher foi da inteira responsabilidade do Ministério das Finanças.





O Governo anunciou esta sexta-feira um desconto de 10 cêntimos por litro no preço dos combustíveis, até um máximo de 50 litros por mês, entre novembro e março.

Na prática, o desconto mensal máximo será de 5 euros por pessoa.

A medida, de caráter extraordinário, visa mitigar o efeito da subida dos preços dos combustíveis, referiu o ministro das Finanças, João Leão, à entrada para a audição parlamentar no âmbito a apreciação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022.

A partir e novembro, o apoio dirigido às famílias "vai traduzir-se numa redução de 10 cêntimos por litro até 50 litros por mês", com o valor (que atinge os cinco euros se o consumidor o usar na totalidade) a ser transferido "para a conta das famílias através do IVAucher".

Veja também: