EDP Renováveis assegura contrato de longo prazo para central solar no Brasil

A EDP Renováveis anunciou esta segunda-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter assegurado um contrato de longo prazo para uma nova central solar a construir no Brasil, com uma capacidade de 209 megawatts (MW).

O contrato é válido por 15 anos e permitirá escoar a produção do projeto Monte Verde, que será instalado no Estado do Rio Grande do Norte e deverá estar operacional em 2024.

O investimento na central solar será repartido entre a EDP Renováveis e a EDP Brasil.

A EDP Renováveis sublinha que com esta novo contrato "continua a aumentar a sua diversificação tecnológica, com 2,7 GW (gigawatts) de capacidade solar assegurada e um total de 7,4 GW de capacidade garantida para 2021-25".

A capacidade de firmar novos contratos de longo prazo, sublinha a empresa, "reforça a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e com perfil de baixo-risco que fomentam a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia".