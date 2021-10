Indústrias procuram alternativas para baixar fatura da eletricidade

Não é preciso carregar no interruptor, para iluminar os 1.200 metros quadrados de uma loja que SIC foi visitar em Vale de Cambra. O que entra é luz natural, através de 35 tubos solares.

Os tubos solares são fabrico de uma empresa portuguesa de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.

A procura por estas soluções tem-na ajudado a aumentar a faturação anual em mais de 10%.

Vende principalmente para indústrias, nacionais e no estrangeiro.

Umas por preocupações ambientais, outras preocupadas com o impacto dos gastos só com a eletricidade.

O Centro Social de Cambra é uma empresa social, que apoia mais de 100 idosos e crianças.

Há três anos investiu na colocação de 84 painéis solares, que asseguram o aquecimento de água e uma poupança mensal.

Os painéis solares instalados no lar vêm desta empresa de Vouzela.

Trabalha em instalações elétricas e climatização.

Mas é mais conhecida por ter construído esta fachada energética, um projeto em parceria com a Universidade de Aveiro.

Há várias soluções para ajudar empresas e particulares a reduzirem a conta da luz no final do mês. Nomeadamente algumas destas, de fabrico português, e com patentes registadas.

Mas, não é só a subida dos preços da eletricidade que tem aumentado a procura por alternativas energéticas.

Há várias diretivas europeias que obrigam os edifícios a terem, a partir de 2021, balanço energético quase nulo.

Ou seja, edifícios com necessidades energéticas muito baixas, por terem adotado medidas de eficiência através de fontes renováveis de energia.

Veja também: