Novo hospital universitário nos Emirados Árabes Unidos envolve duas empresas portuguesas

O novo hospital universitário de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, que representa um investimento superior a 130 milhões de euros, tem como investidores as empresas portuguesas IGHS e VHM, foi anunciado esta segunda-feira.

A empresa Idealmed GHS (IGHS), com sede em Coimbra, que integra o International Group of Healthcare Services, "formalizou na passada terça-feira o contrato para a participação societária e gestão de um novo Hospital Universitário privado, no Emirado de Fujairah, num investimento que ascende a 130 milhões de euros e que conta com o envolvimento direto do governo local através da Fudjairah Investment Establishment, sociedade gestora de participações sociais", refere a empresa em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, a IGHS junta-se na estrutura societária à empresa VHM - Coordenação e Gestão de Projetos, SA, "responsável pela gestão global do desenvolvimento deste projeto e com quem o grupo materializou todo o desenvolvimento de um dos mais icónicos hospitais de toda a região do médio oriente, o 'Oman International Hospital (OIH)', cujo investimento ascende os 100 milhões de euros, e no qual a empresa de Coimbra assume igualmente a condição de acionista e de operador geral".

Para José Alexandre Cunha, 'chairman' da IGHS, citado no comunicado, "este é mais um enorme contributo para a afirmação do grupo no contexto internacional e de partilha com a VHM".

"A nossa presença na Ásia e no Médio Oriente continua a cimentar-se de forma assinalável, relevando o reconhecimento de importantes parceiros locais ao trabalho que temos vindo a desenvolver", acrescenta.

Sobre a parceria com a VHM, o 'chairman' da IGHS afirma "ser um privilégio o desenvolvimento de outro grande projeto em conjunto".

Para Vítor Hugo Leal Gomes, CEO da VHM, citado na mesma nota, "a confiança atribuída à VHM neste projeto pela estrutura societária, com a gestão global do desenvolvimento do projeto, representa a afirmação da empresa na ambiciosa e exigente área da gestão global de projetos no mercado internacional, complementando, assim, as atividades de consultoria de arquitetura e engenharia que permitiram nos últimos anos a expansão internacional da empresa".

"Após o sucesso obtido pela parceria entre a VHM e a IGHS no OIH desenvolvido em Omã, este novo desafio vai, com certeza, assumir-se como uma referência para o setor da Saúde nos Emirados Árabes Unidos e permitirá às várias empresas e instituições envolvidas uma assinalável visibilidade internacional, cimentando também o reconhecimento internacional que já foi alcançado pela VHM e IGHS no desenvolvimento integrado de projetos Hospitalares", vaticina o responsável.

Segundo a IGHS, o Hospital Universitário de Fujairah conta ainda com o envolvimento de universidades portuguesas.

"Integrando uma Escola Universitária de Ciências da Saúde, estão já a ser criadas as bases para o contributo de instituições de ensino superior portuguesas na definição pedagógica e de docência dos cursos a ministrar bem como para a celebração de protocolos de intercâmbio de alunos", adianta.

Ainda de acordo com a nota, "a relação entre a liderança das duas empresas portuguesas iniciou-se em 2009, tendo a VHM sido responsável pela coordenação de projetos e fiscalização do Hospital da Idealmed em Coimbra, hoje Hospital da Luz Coimbra".