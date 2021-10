PSI-20 começa semana em alta com ajuda da EDP e Navigator 

O PSI-20 negociava, há momentos, em alta de 0,15% para os 5782,68 pontos. As principais bolsas europeias negociavam na linha de água, apesar do índice compósito Stoxx 600 apresentar ganhos de 0,49% no arranque da sessão desta segunda-feira.

Os mercados estão a acompanhar de perto os resultados trimestrais das empresas para perceber se as crises energética, logística e de semicondutores estão a ter um impacto substancial nos lucros.

No topo da lista de cotadas em valorização estava a Ibersol, a crescer 1,09% para os 5,56 euros. A impulsionar o PSI-20 estavam a EDP (+0,83% para os 4,968 euros) e a Navigator (+0,82% para os 3,206 euros). O BCP, entretanto, crescia 0,57% para os 0,1581 euros e a Jerónimo Martins valorizava 0,26% para os 19,245 euros, em máximos históricos.



A EDP Renováveis negociava em queda de 0,76% para os 23,66 euros depois de ter anunciado aos mercados que irá construir uma central solar no Brasil com capacidade de 209 megawatts.

A Galp Energia, que apresentou lucros de 327 milhões de euros até setembro, perdia há momentos 0,92% para os 9,706 euros, encabeçando as desvalorizações.