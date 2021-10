Défice comercial caiu 5,7 mil milhões de euros em 2020

O Instituto Nacional de Estatística (INE) fechou as contas de comércio internacional de 2020 e, como seria de esperar, tanto as exportações como as importações recuaram no ano passado face a 2019.

As exportações recuaram 10,3% em termos nominais e alcançaram os 53.757 milhões de euros, ao passo que as importações caíram 14,8% para os 68.146 milhões de euros. O que significou um défice comercial de 14.388 milhões de euros, menos 5.686 milhões de euros do que o de 2019.

À parte combustíveis e lubrificantes, as exportações caíram 8,9% e as importações 12,3%, tendo o défice comercial recuado 3.699 milhões de euros para os 10.936 milhões de euros.

As principais exportações portuguesas foram do setor "veículos e outro material de transporte", seguido de produtos e serviços do setor "máquinas e aparelhos". "Nas importações, estes foram também os principais grupos transacionados, mas com troca de posições face às exportações", explica o INE.

Espanha continua maior compradora e vendedora

Portugal continuou a ter Espanha, França e Alemanha como principais compradores de produtos nacionais sendo estes três, também, os países aos quais Portugal mais compra. Os três representam 50,8% das exportações e 53,2% das importações.

Contudo, Espanha continuou a ser a principal compradora e importadora de produtos e serviços portugueses no ano passado, apesar de o défice comercial com nuestros hermanos ter caído 1,14 mil milhões de euros. Em 2020, 25,4% das exportações portuguesas foram para Espanha, ao passo que 32,4% das importações vieram do país vizinho.

Já a balança comercial com França registou um excedente, o maior entre os países com os quais Portugal tem relações comerciais, tendo aumentado em 2,32 mil milhões de euros no ano passado.

A Alemanha e a China representaram os segundo e terceiro maiores défices comerciais com Portugal, ao passo que os maiores excedentes foram registados junto dos Estados Unidos e do Reino Unido, respetivamente.

Durante 2020, Portugal reforçou as exportações e as importações junto dos Estados-Membros da União Europeia: os 26 significaram 71,4% as exportações portuguesas e 74,7% das importações, mais 0,7 pontos percentuais (p.p.) e 0,9 p.p., respetivamente.