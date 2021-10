Dona do Monopólio e da Play-Doh vê lucro subir 15% no terceiro trimestre

Os lucros da Hasbro subiram 15% no terceiro trimestre de 2021 para os 253,2 milhões de dólares (217,8 milhões de euros ao câmbio atual), segundo comunicado da empresa de brinquedos divulgado esta terça-feira ao mercado.

A empresa, que detém marcas como Monopólio, Play-Doh e Nerf, manteve a previsão de um aumento dos lucros entre 13% e 16%, apesar de alertar que a crise mundial nas cadeias logísticas poderá impedir que alcance o limite máximo do intervalo.

As receitas do terceiro trimestre chegaram aos 1,97 mil milhões de dólares (1,69 mil milhões de euros), uma subida de 11%, face a 1,77 mil milhões de dólares (1,52 mil milhões de euros no trimestre homólogo).

As vendas beneficiaram do aumento das receitas de televisão, de cinema e de acordos de desenvolvimento de conteúdos relacionados com marcas como "O Meu Pequeno Pónei"; e das receitas relativas ao segmento de jogos, com destaque para as marcas "Magic: The Gathering" e "Dungeons & Dragons".

O EBITDA, ou resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, cresceu, no terceiro trimestre, 5%, para os 443 milhões de dólares (381 milhões de euros).

Nos nove meses com fim a 26 de setembro, a Hasbro quase triplicou os lucros face ao memo período de 2020, alcançando os 346,5 milhões de dólares (298 milhões de euros) face a 117,3 milhões de dólares (101 milhões de euros).