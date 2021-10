Reservas globais de petróleo estão a cair e é preciso aumentar produção, diz líder da Aramco

As reservas mundiais de crude estão a cair "fortemente", disse Amin Nasser, presidente executivo da Saudi Aramco, em entrevista à Bloomberg divulgada esta terça-feira.

"Estamos a entrar numa situação em que há oferta limitada. O que quer que haja de reserva está a cair rapidamente", acrescentou o líder da maior petrolífera do mundo em reservas de crude e em capacidade de produção, detida pela Arábia Saudita.

Se o setor da aviação recuperar em 2022, "essa capacidade de reserva esgotar-se-á", disse.

Nasser disse à agência que este facto "é uma enorme preocupação" e que as petrolíferas devem investir no aumento de produção numa altura em que há cada vez mais apelos para acelerar os esforços de descarbonização em todo o mundo.

A Saudi Aramco irá aumentar a sua produção de 12 milhões para 13 milhões de barris anuais até 2027 num investimento de milhares de milhões de dólares.

Contudo, a Bloomberg cita analistas e membros da OPEP+ com dúvidas sobre esta visão do mercado petrolífero, mencionando que a casa de investimento JP Morgan prevê, até março, que haja um excesso de oferta na ordem do milhão de barris.

O barril de crude está a recuperar dos mínimos que atingiu durante a pandemia, tendo o barril de Brent, referência para a Europa, atingido os 86 dólares na segunda-feira. E os analistas não excluem que alcance os 90 dólares até ao fim do ano.

O barril de crude do contrato West Texas Intermediate (WTI) cotava, há momentos, nos 83 dólares, em máximos de sete anos, e o de Brent negociava nos 85,27 dólares.