Setor do Turismo pede ao Governo reforço dos apoios

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) pede ao Governo um reforço dos apoios ao setor. Na semana passada, o Ministério da Economia disponibilizou um programa com 10 milhões de euros, mas a associação garante que a verba é insuficiente e que muitas empresas não conseguiram sequer apresentar a candidatura.

O programa Adaptar Turismo surgiu este mês com o objetivo de apoiar micro, pequenas e médias empresa do setor a adaptarem-se ao contexto pós-pandemia.

Numa fase inicial, o valor do programa era de cinco milhões de euros. A associação que representa os gerentes de agências de viagens e turismo garante, no entanto, que muita coisa correu mal a partir do momento em que as candidaturas abriram.

No dia seguinte, houve um reforço de mais cinco milhões de euros que também esgotaram em poucas horas, como consta da página do Turismo de Portugal.

A Associação de Sócios Gerentes e Agência de Viagens e Turismo pede, por isso, mais dinheiro para o programa e lembra a importância de receber outro tipo de apoios.

A SIC questionou a secretaria de Estado do Turismo sobre estas queixas, mas não obteve resposta

Veja mais: