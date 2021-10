Energia: consumidores podem poupar até 365 euros por ano no mercado livre

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos aponta, com base nas ofertas analisadas na última semana de outubro, que se os consumidores optarem pelas ofertas disponíveis no mercado liberalizado podem poupar até 365 euros anualmente, face aos preços praticados no mercado regulado.

Considerando um casal com quatro filhos e aquecimento central (consumidor tipo 3), a escolha de uma oferta dual (eletricidade e gás) no mercado livre pode representar uma poupança de 365 euros ao ano (face ao custo das tarifas reguladas). Caso a oferta seja só de eletricidade, o benefício fica pouco abaixo, nos 357 euros.

Olhando para os restantes dois consumidores-tipo que entram na análise da ERSE, a regra é a mesma. Um casal com dois filhos e sem aquecimento central (tipo 2) pode poupar 161 euros anuais num contrato de eletricidade vinculado ao mercado livre e, se a oferta for dual, a quantia chega aos 165 euros. Também um casal sem filhos nem aquecimento central (tipo 1) fica a ganhar no mercado livre, pelo menos 58 euros por ano.

As ofertas mais baratas no mercado

Nas ofertas de eletricidade e duais o número de comercializadores com ofertas inferiores à tarifa regulada é de quatro, para os três consumidores tipo. Já a 9 de outubro, considerando um tipo diferente de consumidor (com a potência equivalente ao tipo 1 da ERSE, mas com maior consumo), o Expresso havia concluído que, na eletricidade, apenas cinco comercializadores comparavam favoravelmente face ao mercado regulado.

A oferta comercial de eletricidade com menor fatura mensal é da GoldEnergy (Monoelétrico ACP 2021) com um valor de 33,03 euros por mês, que corresponde a um desconto de 13% e uma poupança mensal de 4,83 euros em relação à tarifa regulada. Para o consumidor tipo 2, a oferta mais barata é a mesma, mas representa uma poupança mensal maior comparativamente ao mercado regulado, de 13,38 euros.

Já para o consumidor tipo 3, a opção mais em conta é da EDP Comercial (Eletricidade NOS DD+FE - Novos Clientes Oferta Energia Solar (Bairro Solar)), que dá um benefício mensal de 29,71 euros.

Analisando as ofertas duais, o consumidor tipo 1 ganha mais (4,93 euros mensais) com a oferta EDP Comercial Gás + Eletricidade - Desconto de Amigo (CC+DD+FE). É exatamente a mesma oferta que vale uma poupança de 13,75 euros aos consumidores do tipo 2 e 30,45 euros no tipo 3.

Desde o quarto trimestre de 2020, a oferta de eletricidade de valor mínimo é sempre mais competitiva do que a tarifa do mercado regulado para os três consumidores tipo.

Neste trimestre existiam 21 comercializadores com ofertas de eletricidade e oito comercializadores com ofertas duais. Conta-se uma variedade de 198 ofertas de eletricidade para os consumidores com um máximo de dois filhos, e 129 ofertas duais, para os três consumidores tipo.