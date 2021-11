“AUTOvoucher”: como vai funcionar o desconto nos combustíveis

O Governo informou esta segunda-feira que as bombas de combustíveis já podem começar a registar-se na plataforma IVAucher, no âmbito do desconto de 10 cêntimos por litro aprovado pelo Executivo para fazer face à subida dos preços.

Os consumidores vão poder beneficiar do desconto “AUTOvoucher” a partir de dia 10 de novembro, num total de 50 litros por mês, entre novembro e março de 2022. O desconto de 10 cêntimos por litro será reembolsado diretamente na conta bancária do contribuinte no prazo máximo de dois dias úteis.

Caso o valor não seja utilizado num determinado mês, o Governo informa que este transita para os meses seguintes.

“Ou seja, se num determinado mês o contribuinte não gastar os seus 10 cêntimos por litro, num total de 50 litros, esse valor acumula e pode ser utilizado no futuro”, pode ler-se no comunicado divulgado esta segunda-feira.

O Governo diz-se confiante de que a generalidade dos postos de combustíveis irá aderir ao “AUTOvoucher”.

Os consumidores que já estavam registados no IVAucher estão automaticamente elegíveis para usufruir do “AUTOvoucher”, sendo que quem ainda não se registou na plataforma pode fazê-lo a qualquer momento.

