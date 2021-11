PSI-20 abre em queda com pressão do BCP e da Galp

As principais bolsas europeias abriram a sessão desta terça-feira a negociar na linha de água, depois do feriado celebrado em diversos países do Velho Continente. O Stoxx 600 recuava há momentos 0,23%. A semana vai continuar a ser marcada pela apresentação de resultados empresariais, enquanto se aguarda a reunião de governadores, e subsequente conferência de imprensa, desta quinta-feira do Banco Central Europeu.

Esta manhã o PSI-20 recuava 0,17% para os 5816,14 pontos, com cinco cotadas inalteradas, cinco a negociar em queda e nove em alta.

O índice era pressionado pela Sonae, que caía 0,41% para os 0,975 euros, pelo BCP, que depreciava 0,37% para os 0,1595 euros, e pela Galp, que perdia 0,18% para os 8,974 euros. As perdas eram lideradas pela Altri, que recuava 0,61% para os 5,675 euros.

A Greenvolt estava, entretanto, à cabeça dos ganhos, crescendo 1,45% para os 7 euros. A EDP Renováveis ajudava a contrabalançar as perdas, apreciando 0,32% para os 24,78 euros. A Jerónimo Martins subia 0,25% para os 19,95 euros, renovando máximos de sempre.