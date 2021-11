António Costa reivindica e defende contas certas 

O primeiro-ministro voltou esta quarta-feira a reivindicar "contas certas" e a defender a solidez do sistema financeiro.

As declarações de António Costa foram feitas no evento que assinalou os 175 anos do Banco de Portugal, na presença da presidente do Banco Central Europeu Christine Lagarde, e fez questão de que a mensagem fosse entendida por todos, dentro e fora do país.

O chefe de Governo reiterou a tese de que "são as contas certas que garantem a credibilidade internacional de Portugal, permitindo ao país ter poupado três mil milhões de euros juros da dívida anualmente face a 2015 e alcançar valores recorde no investimento contratado pela AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) em 2018, 2019 e, novamente, em 2021".

"Para que esta dinâmica não seja interrompida, não podemos deixar de referir um conjunto de desafios que continuamos a enfrentar", afirmou, antes de especificar alguns desses desafios.

