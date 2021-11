Navigator vai aumentar preços do papel higiénico e guardanapos em até 10%

A Navigator anunciou, esta quarta-feira, em comunicado, que vai aumentar entre 8 a 10% os preços dos seus "papéis tissue", isto é, papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha, toalhas de mão e similares. O aumento neste valor vai ocorrer na Península Ibérica e será ainda superior fora deste mercado.

O aumento de preços nestes produtos segue o aumento de preços em muitos dos fatores de custo, nomeadamente produtos químicos, energia, materiais como o cartão ou até mesmo a celulose (pasta de papel) e outros.

Segundo indica a empresa em comunicado, é o aumento do preço da celulose o principal motivo para esta decisão.

"O índice internacional do preço da pasta subiu, à data de hoje [quarta-feira, 3 de novembro] 78% desde o início do ano. Já os custos energéticos apresentam-se 3,6 vezes superiores ao ano de 2020 no caso da eletricidade e 5,8 vezes superiores no caso do gás natural", lê-se no comunicado.

O aumento de preços irá sentir-se já a partir de 1 de dezembro.