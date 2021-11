Presidente do BCE esteve na primeira reunião do Conselho do Estado

A presidente do Banco Central Europeu esteve na primeira reunião do Conselho do Estado, na tarde desta quarta-feira, depois de participar, de manhã, na sessão solene dos 175 anos do Banco de Portugal, onde António Costa volta a falar da necessidade de contas certas.

Christine Lagarde garante que os juros não deverão subir no próximo ano.

Já António Costa lembra as palavras do anterior presidente do Banco Central Europeu: em plena crise das dívidas soberanas, Mario Draghi garantia

tudo fazer para manter a integridade da Zona Euro.

O atual ministro das Finanças assinou por baixo das declarações do primeiro-ministro e o Governador do Banco de Portugal promete ajudar.

Terminada a cerimónia dos 175 anos do Banco de Portugal, Christine Lagarde almoçou com o António Costa, o ministro das Finanças, o Presidente da Assembleia e o Presidente da República, antes da primeira reunião do Conselho de Estado, onde se assinalou o papel determinante do Banco Central Europeu na estabilidade e recuperação económica.

Veja também: