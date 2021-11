CGD registou lucros de 429 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

A Caixa Geral de Depósitos registou lucros de 429 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 9% do que no mesmo período do ano passado. Com estes resultados, o banco público vai poder pagar ao Estado um dividendo extraordinário de 300 milhões de euros.

Ainda em tempo de pandemia, a CGD consolida os resultados positivos.

Sobre as moratórias, o presidente executivo, Paulo Macedo, diz que ainda é preciso esperar alguns meses para avaliar, mas que até agora tudo indica que não vão ser um problema para a banca. Por causa da pandemia, o Banco Central Europeu tinha imposto limites aos bancos no que toca à distribuição de lucros e dividendos.

Levantadas essas restrições, e com a Caixa em terreno positivo, o banco vai agora pagar ao Estado um dividendo extraordinário de 300 milhões de euros. Paulo Macedo diz que o valor chegará aos cofres públicos ainda este mês.

O Estado já tinha recebido este ano 83 milhões em dividendos da Caixa, relativos à atividade de 2020.

O presidente executivo reafirmou que até 2023 quer devolver cerca de 2.000 milhões de euros do total que foi investido na recapitalização do banco em 2017.