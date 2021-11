Cobertura móvel e internet deficitárias no interior do país

A Autoridade Nacional de Comunicações conclui que no interior do país a cobertura móvel e internet é muito deficitária. Portugal prepara-se para avançar com a nova rede 5G.

Vinhais é um dos casos mais flagrante do país em termos de acesso à rede de telemóvel. De acordo com um estudo da ANC, das chamadas efetuadas, 20% não se realizam e em mais de 50% dos casos os residentes não se conseguem conectar à internet.

O resultado não surpreende o presidente da Câmara de Vinhais, que há muito tem denunciado a má cobertura das comunicações, com grandes prejuízos para o seu concelho.

A situação deve ser corrigida com a nova rede 5G, garante o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações.

A solução mais próxima para melhorar a cobertura da rede móvel pode estar na imposição do leilão da 5G. Trata-se da partilha de antenas entre as operadoras, que permite ao cliente de qualquer rede, ter sinal desde que exista uma antena perto de si.

De acordo com o presidente da ANACOM, a rede 5G deverá entrar em funcionamento até ao início do próximo ano.

