Dois detidos por burlas de 1,3 ME com carros importados

Dois detidos por burlas de 1,3 milhões de euros falsificavam documentos para permitir que pessoas com problemas bancários e até com penhoras pudessem assumir empréstimos elevados na compra de carros importados, indicou fonte policial.

"Em condições normais esses jamais serão concedidos porque as pessoas se encontravam desempregadas, com salários baixos, penhorados ou com já com problemas bancários", disse o comissário Dennis Cruz, da Divisão de Investigação Criminal da PSP.