Vinho: bastou crescer 1% para Portugal ser exceção num ano em que a produção mundial foi "extremamente baixa"

A produção mundial de vinho em 2021 “pode ser considerada extremamente baixa”, ficando apenas acima de 2017, um ano “historicamente fraco”, anunciou a OIV - Organização Internacional da Vinha e do Vinho esta quinta-feira.

Os números apontam para uma produção entre os 247,1 e os 253,5 milhões de hectolitros, o que se traduz numa estimativa média de 250,3 milhões de hectolitros e numa quebra de 4% face a 2020. Na comparação com os valores dos últimos 20 anos, a descida é de 7%.

As condições meteorológicas desfavoráveis nos países produtores do sul da Europa ajudam a explicar esta quebra que coloca a produção mundial de vinho abaixo dos números médios do sector pelo terceiro ano consecutivo. Já nos EUA e no Hemisfério Sul o quadro é diferente.

Já o impacto da quebra no sector vitivinícola mundial tem de ser analisado no quadro da pandemia de Covid-19, num contexto de “volatilidade e incerteza relativamente elevado”, indicou Paul Roca, diretor-geral da OIV, na conferência de apresentação das primeiras estimativas sobre 2021 a partir de dados recolhidos em 28 países que representam 85% da produção mundial.

Assim, por regiões, a OIV estima a quebra na UE em 21%, para 145 milhões de hectolitros. Itália, Espanha e França, o trio de países que responde por 79% da produção da União Europeia e 45% da produção mundial, preveem quebras de 9%, 14% e 27%, respetivamente.

O quadro é comum a todos os produtores da UE, com 4 exceções: Portugal, à espera de uma subida ligeira de 1%, para os 6,5 milhões de hectolitros, Alemanha (+4%), Roménia (+37%) e Hungria (+6%).

Fora da UE tudo muda

Fora da UE, em grandes produtores do novo mundo com os EUA, há registo de uma subida de 6% relativamente a 2020, para os 24,1 milhões de hectolitros, um valor que fica no entanto 3% abaixo da média do país nos últimos cinco anos. Quanto ao Hemisfério Sul, diz a OIV, há a expetativa de um ano recorde, a rondar os 59 milhões de hectolitros, o que significa um salto de 19% face a 2020, um ano em que a meteorologia afetou a viticultura naquela zona do mundo.